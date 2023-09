Австралієць Анге Постекоглу був визнаний найкращим тренером серпня в англійській Прем'єр-лізі, повідомив офіційний сайт чемпіонату.

Постекоглу, перший австралійський головний тренер в АПЛ, став другим представником своєї національності серед тих, хто вигравав щомісячну нагороду. Першим був голкіпер Марк Шварцер (Фулгем), якого у лютому 2010 року визнали найкращим гравцем місяця.

Серпневими номінантами також були Мікель Артета (Арсенал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль) і Девід Моєс (Вест Гем).

Протягом серпня Тоттенгем здобув перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0) і Борнмутом (0:2), а також зіграв внічию з Брентфордом (2:2).

