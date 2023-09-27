Інше

УЄФА затвердив рамкову структуру управління для національних асоціацій.

Стадіон Народові у Варшаві прийматиме матч за Суперкубок УЄФА - Getty Images

Стадіон Народові у Варшаві прийматиме матч за Суперкубок УЄФА - Getty Images

Виконавчий комітет УЄФА призначив стадіон Народові у Варшаві господарем Суперкубку УЄФА-2024, що відбудеться 14 серпня наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Наступне засідання виконкому УЄФА, на якому буде визначено господарів Євро-2028 та Євро-2032, відбудеться 10 жовтня у Ньоні.

Раніше повідомлялось, що УЄФА вирішив допустити російські збірні до 17 років до змагань. Тим часом Футбольна асоціація Англії не підтримала рішення УЄФА щодо допуску росіян до змагань.