Іспанія

Нова угода з німецьким футболістом розрахована до літа 2024 року.

Півзахисник Реала Тоні Кроос поставив свій підпис під новим контрактом із мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2024 року.

Раніше була інформація, що Кроос не поспішає продовжувати контракт із клубом, оскільки він оцінював свій стан та перспективи "вершкових".

Також Тоні неодноразово заявляв, що не проти залишитись у команді на наступний сезон.

Крім цього зазначається, що Реал готується продовжити угоди Вінісіуса Жуніора та Каріма Бензема.

Цього сезону Кроос провів 41 матч, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.