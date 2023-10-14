Англія

"Червоні дияволи" чекають на оновлену інформацію про стан свого гравця.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії Каземіро отримав травму у розташуванні національної команди. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 31-річний бразилець зазнав пошкодження у матчі відбору ЧС-2026 проти Венесуели (1:1).

Зазначається, що у футболіста проблеми з гомілковостопом. Найближчим часом він пройде медичне обстеження, після чого стане відомим характер його ушкодження.

Цього сезону Каземіро провів 11 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

У найближчому матчі Бразилія зіграє проти Уругваю — гра відбудеться 18 жовтня о 3:00 за київським часом. МЮ свій найближчий поєдинок проведе проти Шеффілда Юнайтед – 21 жовтня.