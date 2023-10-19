Англія

Українець скоро дебютує в найсильнішій лізі світу.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк натякнув на майбутній дебют українця Єгора Ярмолюка в АПЛ.

"Він близький до цього. Він був у гарній формі, коли ми почали підготовку до сезону, але він все ще підтягував ритм і вчився приймати рішення. Я бачив більше хороших і позитивних дій від нього, і він привернув мою увагу.

Він — "вісімка". Він дуже хороший у пресингу, а його технічні здібності хороші з погляду передач. Він мені подобається. У кількох матчах я вже думав випустити його на заміну, але через якісь причини цього не сталося", — розповів Франк.

Нагадаємо, влітку Ярмолюк продовжив контракт з Брентфордом.