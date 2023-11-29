Англія

Бразильський голкіпер потрапив у лазарет разом із португальцем Діогу Жотою, який пропустить ще більше.

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках через травму, як і нападник Діогу Жота. Про це повідомляє The Athletic.

Обидва футболісти зазнали травм у минулому матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:1).

У бразильського голкіпера проблеми з підколінним сухожиллям, як і у португальського форварда, однак у останнього травма серйозніша і він пропустить більше часу.

"Нам доведеться подивитися на процес відновлення, але це не кілька днів, тому що Аліссон не зможе грати цього тижня або за тиждень.

Діогу буде потрібно трохи більше часу на відновлення, але я точно не знаю, скільки, тож подивимося", — сказав головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

Свій наступний матч Ліверпуль проведе проти ЛАСКа в Лізі Європи, а потім в АПЛ проти Фулгема та Шеффілда Юнайтед.