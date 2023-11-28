Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги.

На радість футбольним уболівальникам 13-ий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

МИРОВА НІЧИЯ МІЖ ГВАРДІОЛОЮ ТА КЛОППОМ

Не можна сказати, що головний матч туру не виправдав своїх очікувань. Великим подивом було те, що поєдинок між Манчестер Сіті та Ліверпулем відкривав цей тур, який був першим після міжнародної паузи. Все-таки зазвичай "найсмачніше" залишають наостанок...

По-перше, хочеться сказати, що велику увагу залишила на собі гра голкіперів, яка була аж ніяк неідеальною — це стосується як Аллісона (здебільшого), так і Едерсона. Обидва помилялися, але без цього футболу не буває, навіть якщо ми говоримо про одних із найкращих у своїй справі.

Щодо самого протистояння, то ми побачили типовий матч Хосепа Гвардіоли проти Юргена Клоппа. Обидва фахівці вибрали такий підхід, щоб мінімізувати помилки своїх команд, але, на щастя, ми як уболівальники таки бачили голи — за Манчестер Сіті забитим м'ячем відзначився Ерлінг Голанд у першому таймі, а вже підсумковий результат встановив Трент Александр-Арнольд, який знову нагадав про свій атакуючий потенціал.

Чи справедливий результат? Так, а чому ні? Звичайно, Ман Сіті більше часу перебував в атакуючій фазі, однак і Ліверпуль виглядав дуже організованим в обороні. Тактичне протистояння вдалося – і це головне.

Манчестер Сіті — Ліверпуль 1:1

Голи: Голанд, 27 — Александер-Арнольд, 80

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджи — Родрі — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллістер (Ендо, 85), Собослаї (Гакпо, 73) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 85), Жота (Діас, 54)

Попередження: Сілва — Нуньєс, Матіп, Ендо

ЧЕЛСІ ПОВЕРНУВСЯ?

Це була найбільша сенсація цих вихідних в англійському футболі (на думку автора). Все-таки кадрові втрати Ньюкасла настільки помітні, що сподіватися на якийсь позитивний результат проти Челсі, який останнім часом набрав дуже вражаючої форми, було б сміливим рішенням.

Але футбол – це далеко не завжди про логічні ланцюги. Як сказав Маурісіо Почеттіно після зустрічі з "сороками", Челсі провів найгірший свій поєдинок цього сезону. І з ним важко не погодитися. "Сині" виглядали абсолютними імпотентами в атаці, поступившись знекровленому супернику за багатьма показниками. Челсі був не Челсі зразка матчів проти Арсеналу чи Манчестер Сіті – і це розчаровує.

З іншого боку, кожна команда має осічки, навіть такі несподівані, і, скажімо прямо, шокуючі. Не робитимемо поспішним висновків, але Ньюкасл повністю скористався неготовністю "синіх" до цієї зустрічі, а вилучення Ріса Джеймса остаточно поховало команду Почеттіно того злощасного вечора.

Ньюкасл — Челсі 4:1

Голи: Ісак,13, Ласселс, 60, Жоелінтон, 61, Гордон, 83 — Стерлінг, 23

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Лівраменто — Майлі (Діалло, 90+3), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 87), Ісак (Рітчі, 81), Гордон (Ндівені) 90+3)

Челсі: Санчес — Джеймс, Сілва, Бадіашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвілл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлінг (Мадуеке, 87) — Джексон (99)

Попередження: Тріпп'єр, 22, Жоелінтон, 45+3, Ласселс, 46, Рітчі, 90+2 — Угочукву, 41, Джеймс, 55, Стерлінг, 60, Кукурелья, 77, Колвілл, 81

Вилучення: Джеймс, 73

КАДРОВІ ВТРАТИ ТОТТЕНГЕМА ДАЮТЬ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ

Чергова, а саме третя поразка поспіль від Тоттенгема могла багатьох шокувати і остаточно викреслити підопічних Анге Постекоглу з чемпіонської гонки. Проте давайте все-таки подивимося правді в очі...

Було б дуже самовпевнено очікувати від "шпор" чергової легкої прогулянки, навіть з урахуванням останніх двох поразок від Челсі та Вулвергемптона, дивлячись на жалюгідну кадрову ситуацію всередині команди через травми ключових виконавців та дискваліфікацій. Повторити історію Ньюкасла не вдалося, але й перемога "сорок" над Челсі — це скоріше сюрприз, ніж закономірність.

Незважаючи на підсумкову поразку від Астон Вілли, хочеться похвалити Тоттенгем за те, що вони не відступали від свого стилю гри, який привніс до команди Анге Постекоглу. Але давайте не забувати, що Джеймс Меддісон та Ів Біссума – фактично системні гравці "шпор", ван де Вен – основа центру захисту, а Ромеро – тим більше. До того ж, Сарр теж відіграє важливу роль у системі Постекоглу, а Рішарлісон, при всьому наявному скепсисі, може посилити атаку команди з заміни.

Яка команда з такою наявністю кадрових втрат не матиме проблем з результатами? Можливо, тільки Ньюкасл... І то не завжди...

Тоттенгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Ло Чельсо, 22 — Торрес, 45+7, Воткінс, 62

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Бентанкур (Гейб'єрг, 32), Ло Чельсо (Веліс, 86) — Хіль (Скіпп, 71), Кулушевські, Джонсон — Сон

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Дінь — Кеш (Бейлі, 46), Камара, Д. Луїс, Макгінн (Ремзі, 90+2) — Діабі (Тілеманс, 46), Воткінс (Дуран, 90+1)

Попередження: Кеш, 27, Камара, 38, Макгінн, 41, Воткінс, 82

Вест Гем врятувався проти Бернлі наприкінці матчу. Здавалося, що підопічним Венсана Компані вдасться здобути мінімальну перемогу над "мотобійцями", проте в заключному відрізку поєдинку О'Ші відзначився автоголом, а потім Соучек приніс вольову перемогу Вест Гему.

Бернлі – Вест Гем 1:2

Голи: Дж. Родрігес 49 (пен.) – О’Ші 86 (авт.), Соучек 90+1.

Лутон Таун здобув сенсаційну перемогу над Крістал Пелес. Головні події у цьому протистоянні відбувалися у заключному відрізку матчу, за підсумками якого "капелюшники" здобули свою другу перемогу в поточному сезоні АПЛ.

Лутон Таун – Крістал Пелес 2:1

Голи: Менгі 72, Браун 84 – Олісе 75.

Брайтон здолав Ноттінгем Форест у результативному матчі. Яким би не був вражаючим Морган Гіббс-Вайт у цьому протистоянні, Жуан Педро виявився краще — "чайкам" не завадило навіть видалення Данка у другому таймі, щоб зберегти переможний для себе результат із мінімальною перевагою. Проте варто віддати "лісникам" належне за дуже непогану спробу.

Ноттінгем Форест – Брайтон 2:3

Голи: Еланга 3, Гіббс-Вайт 76 (пен.) – Фергюсон 26, Жуан Педро 45+4, 58 (пен.)

Вилучення: Данк 73.

Борнмут починає перемагати! Останні успіхи "вишень" не закінчилися сенсаційною перемогою над Ньюкаслом у минулому турі — цього разу вони здолали Шеффілд Юнайтед, і більший смак від цієї перемоги через те, що "клинки" є прямими конкурентами Борнмута в боротьбі за виживання. Можемо побажати Андоні Іраолі та Іллі Забарному удачі — у команди справді простежується майбутнє.

Шеффілд Юнайтед – Борнмут 1:3

Голи: Макберні 90+7 – Таверньє 12, 51, Клюйверт 45+3.

Кай Гаверц – "лев матчу"! Поєдинок проти Брентфорда не обіцяв бути легким для Арсеналу, і насправді так і сталося. Перемогу Арсеналу і за сумісництвом одноосібне лідерство в турнірній таблиці АПЛ приніс єдиний гол Кая Гаверца, який вкотре з'являється у потрібному місці та у потрібний час (згадайте вирішальний асист проти Манчестер Сіті). "Каноніри" тепер перші, а в українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка того вечора був перший матч в основі "бджіл" у рамках АПЛ. Не хочемо наврочити, але 19-річний українець продемонстрував гарний виступ. Сподіваємось на подальшу довіру з боку Томаса Франка.

Брентфорд — Арсенал 0:1

Гол: Гаверц, 88

Гарначо = Руні. І лише за свій неймовірний гол аргентинський талант заслуговує бути в команді тижня, який допоміг Манчестер Юнайтед розгромити Евертон. Цього разу до "червоних дияволів" було набагато менше питань порівняно з минулими матчами, але варто також зробити невелику ремарку: рахунок не зовсім відображає те, що відбувалося на полі. "Іриски" мали достатньо шансів, щоб забити, але місцями відверто не щастило. Забавний факт: Манчестер Юнайтед за наявності всієї тієї критики ще зі старту сезону знаходиться всього в шести очках від лідерства...

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75

Два пенальті Вілліана принесли Фулгему перемогу над Вулвергемптоном. Тур завершився дуже ефективним поєдинком, в якому ми побачили три пенальті. Один із цих одинадцятиметрових у виконанні нашого хорошого знайомого Вілліана приніс "дачникам" перемогу з рахунком 3:2.

Фулгем — Вулвергемптон 3:2

Голи: Івобі, 7, Вілліан, 59, 90+4 (обидва — з пенальті) — Кунья, 22, Хван, 75 (з пенальті).

Перепалка між Дарвіном Нуньєсом та Хосепом Гвардіолою виглядала приблизно так:

Гвардіола: "Ти ніколи не заб'єш".

Нуньєс: "Який шампунем ти користуєшся?"

Анге Постекоглу в листопаді:

Вейн Руні під час гола Алехандро Гарначо:

Тоттенгем на старті сезону та після зустрічі з Челсі:

Челсі в цьому сезоні:

Chelsea this seasonpic.twitter.com/J9o5CdfQ4X — Troll Football (@TrollFootball) November 25, 2023

Фанати Челсі:

Як фанати Арсеналу зараз бачать Мікеля Артету: