Англія

Лідером серед португальців з гольових передач у чемпіонаті Англії є Нані.

Манчестер Сіті у матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Евертон (3:1).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "містян" Бернарду Сілва, який відзначився голом та результативною передачею.

За інформацією Squawka, для 29-річного португальця цей асист став 37 в англійській Прем'єр-лізі, завдяки чому він зрівнявся з колишнім форвардом МЮ Кріштіану Роналду, а також випередив хавбека "червоних дияволів" Бруну Фернандеша.

Лідером серед португальських гравців за гольовими передачами в АПЛ є ще один колишній гравець МЮ – Нані, на рахунку якого 43 асисти.

У нинішньому сезоні Сілва провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

На Football.ua доступний відеоогляд матчу Евертон - Манчестер Сіті.