Англія

Хавбек "червоних дияволів" поділився своїми думками після поразки від Ноттінгема Фореста.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен прокоментував поразку у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгема Фореста (1:2).

"Цей сезон загалом був кроком вперед і двома кроками назад, і я відчув це сьогодні. Нашою метою було здобути три очки, тому, безумовно, розчаровує те, що ми залишилися з нулем.

Ми старалися з усіх сил, але іноді не вистачає везіння та кращих рішень в останній третині, кращого захисту та дрібних деталей. Ми мали свої шанси. У них було набагато менше, але вони їх забили. На даний момент ми цього не робимо. Нам потрібно кілька моментів, щоб забити гол, і це все ускладнює.

Кожен просто намагається забити гол, щоб допомогти команді. Ми перебуваємо в ситуації, коли можемо забити, але наразі не виходить. Все заживе і налагодиться. Є тільки один шлях вперед, і він полягає в тому, щоб наполегливо працювати. Іноді це йде проти нас. Як футболіст, ти хочеш показувати найкращу гру кожного дня, але єдиний спосіб досягти цього — працювати", — наводить слова Еріксена ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед.