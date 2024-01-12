Травма бразильського нападника Арсеналу виявилась не серйозною.
ГАБРІЕЛ ЖЕЗУС, GETTY IMAGES
12 січня 2024, 09:35
Нападник Арсеналу Габріель Жезус має бути готовим до наступного матчу "канонірів". 26-річний бразилець пропустив минулий матч у Кубку Англії проти Ліверпуля (0:2) у якості запобіжного заходу.
Як пише BBC, форвард повернувся до тренувань в загальній групі. Свій наступний матч Арсенал проведе проти Крістал Пелес в АПЛ. Гра відбудеться 20 січня о 14:30 за київським часом.
Нинішнього сезону Жезус провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що Майораль може перейти до Арсеналу.