Іспанія

Молодий форвард "блаугранас" продовжує переписувати історію.

Вчора, 11 січня, Барселона у півфіналі Суперкубку Іспанії обіграла Осасуну (2:0).

У цьому матчі взяв участь молодий нападник "блаугранас" Ламін Ямал, який відзначився голом у компенсований час до другого тайму.

За інформацією журналіста Мігеля Блазкеза, Ямал став наймолодшим автором голу в історії турніру. На момент матчу йому було 16 років 5 місяців та 29 днів.

Зазначимо, що це вже не перше подібне досягнення для Ламіна, який є наймолодшим автором голу у Ла Лізі та в історії Барселони.

У нинішньому сезоні Ямал провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Осасуна.