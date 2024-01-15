Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував турнірне становище своєї команди.
ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
15 січня 2024, 12:22
Дев'яте місце на початку весняної частини сезону не влаштовує вболівальників Челсі. Проте керманич команди Маурісіо Почеттіно вважає, що колектив не заслуговує знаходитись вище.
"Люди думають, що Челсі має бути вище в турнірній таблиці, але ми знаходимося в реалістичному положенні, в положенні, яке заслужили, тому що недостатньо добре використали свої моменти.
Ми отримаємо те, що хочемо. Ми знаходимося в процесі будівництва і боремося за те, щоб виступати якнайкраще. Я дуже задоволений складом", — сказав наставник "синіх".
До речі, нещодавно, Мудрика визнали найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.