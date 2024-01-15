Англія

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував турнірне становище своєї команди.

Дев'яте місце на початку весняної частини сезону не влаштовує вболівальників Челсі. Проте керманич команди Маурісіо Почеттіно вважає, що колектив не заслуговує знаходитись вище.

"Люди думають, що Челсі має бути вище в турнірній таблиці, але ми знаходимося в реалістичному положенні, в положенні, яке заслужили, тому що недостатньо добре використали свої моменти.

Ми отримаємо те, що хочемо. Ми знаходимося в процесі будівництва і боремося за те, щоб виступати якнайкраще. Я дуже задоволений складом", — сказав наставник "синіх".

До речі, нещодавно, Мудрика визнали найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.