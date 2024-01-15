Іспанія

Президент Реала прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу (4:1) в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Після матчу президент Реала Флорентіно Перес підбив підсумки поїздки у Саудівську Аварію на мінітурнір.

"Я щасливий, бо фанати залишились у захваті від матчу. У Саудівській Аравії багато фанатів Мадрида, і сьогодні в них був один із найщасливіших вечорів.

У турнірах із двох матчів багато голів – це нормальне явище. Ми добре зіграли в обох матчах, багато забили, а глядачі отримали насолоду. І ми показали фанатам, що у нас чудова команда і що ми щороку намагатимемося порадувати сотні мільйонів уболівальників.

Вінісіус яскраво поводиться майже завжди. Сьогодні він на це заслужив і радий цьому. Він докладає феноменальних зусиль, ось чому він один із найкращих у світі. Він ще дуже молодий, при цьому дуже гарний і ставатиме лише краще.

Анчелотті – тренер, який по-справжньому підходить під стиль Реала завдяки своєму розумінню футболу та зразковій поведінці під час кожного матчу. Реал і Анчелотті дуже добре підходять один одному", – сказав Флорентіно Перес в ефірі Movistar.

Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.