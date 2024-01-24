Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Мідлсбро.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у півфіналі Кубку англійської ліги проти Мідлсбро (6:1).

"Я дуже хочу виграти тут титул. За півтора року в Парижі я виграв три, і дуже хочу виграти один тут. З певної точки зору, це дивовижне досягнення. Думаю, це було нашою метою, коли ми тільки починали.

Не маючи ані Ліги чемпіонів, ані Ліги Європи, ані Ліги конференцій, побудувати команду майже з нуля. Це була мета – опинитися на Вемблі в лютому.

Робота виконана, але тепер мова про перемогу у фіналі. З іншого боку, здається, що це не так важливо, бо Челсі хоче виграти Лігу чемпіонів та Прем'єр-лігу. Ми повинні почати віддавати команді належне, адже величезний відсоток гравців у ній, можливо, ніколи не грав на Вемблі раніше. Це важливо для клубу і для нас в цьому процесі будування нової команди", - наводить слова Почеттіно ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Мідлсбро.