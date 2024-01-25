Англія

Команда Маурісіо Почеттіно продовжує шукати варіанти для посилення атаки.

Нападник Астон Вілли Джон Дуран може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного колумбійця зацікавлений Челсі, який продовжує шукати варіанти для посилення атакуючої лінії команди.

Також наголошується, що переговори можуть стартувати найближчим часом, але угода залежатиме від майбутнього Армандо Брої, якого "сині" можуть продати чи відправити в оренду.

Цього сезону Дуран провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає можливість придбання нападника Ньюкасла Вілсона.