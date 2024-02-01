Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Челсі в рамках АПЛ.

У 22-му турі АПЛ Ліверпуль вдома познущався з Челсі — 4:1. Після гри наставник "червоних" Юрген Клопп заявив, що його команда могла реалізувати більше шансів.

"Чудовий вечір. Оце атмосфера! Це був справжній буревій. Контрпресинг був на висоті. Ми змушували їх там, де вони не хотіли бути. Високий пресинг був дуже добрим. Заради справедливості варто сказати, що ми могли забити на один-два м'ячі більше", – сказав німець в інтерв'ю TNT Sports.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліверпуль — Челсі в англійській Прем'єр-лізі.