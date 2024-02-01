Англія

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Бернлі в АПЛ.

У 22-му турі АПЛ Манчестер Сіті виграв у Бернлі 3:1. Після гри наставник "містян" Пеп Гвардіола висловився щодо перемоги над колишнім підопічним Венсаном Компані, який очолює суперника.

"Щодо нашого другого голу, сьогодні у всіх командах люди зосереджуються лише на стандартах. Це важлива річ у сучасному футболі. Ми виграли у Кубку у Тоттенгема завдяки кутовому. Сьогодні ми відпрацьовували стандарт і це спрацювало.

Усі команди намагаються відпрацьовувати стандарти, це ще одна зброя. Усі команди намагаються їх використати.

Сьогодні не вийшла успішна гра. Бувають матчі з таким рахунком, які видаються успішними, але сьогодні не так. У нас були футболісти, які менше контролювали гру, ніж зазвичай, ми мали більше швидкості.

З Бернлі нелегко боротися, вони ніколи не здаються. Сьогодні ми перемогли завдяки класу гравців, а не тому, що всі контролювали чи були кращими у всіх аспектах.

У мене таке почуття, що Бернлі не досяг того результату, якого заслуговував. Компані – вже великий тренер, враховуючи те, чого він досяг у минулому сезоні з Бернлі.

Ви бачите, які в них ідеї, як вони намагаються захищатися. Мені подобається те, що він робить", – сказав тренер Ман Сіті.

Звіт про матч Манчестер Сіті — Бернлі читайте в нашому матеріалі.