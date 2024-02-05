Україна

Захисник криворізького Кривбасу Рафаель Бандейра прокоментував контрольний матч на іспанських зборах проти естонської Левадії — 2:2.

4 лютого Кривбас провів черговий матч на зборах. Криворізька команда розписала мирову з естонською Левадією — 2:2. Після гри новачок команди Рафаель Бандейра висловився про результат матчу та розповів про свою адаптацію в новій команді.

"Як на мене, ми грали добре. Проте для нас вийшов не дуже добрий результат. Адже ми прагнемо перемагати у всіх матчах. Але давайте не будемо забувати, що це контрольний поєдинок. Будемо працювати завтра і післязавтра, щоб перемогти у наступній грі.

Я дуже гордий бути частиною Кривбасу, це дійсно великий Клуб. Мені все подобається у команді, я дуже щасливий грати за червоно-білих.

Ці збори – хороша можливість встановити хороші стосунки з партнерами по команді. У колективі хороша і дружня атмосфера, до мене дуже добре ставляться — як до свого друга. Тому мені все подобається.

Мені подобається тактика Вернидуба та його помічників. Це швидкий футбол. Я намагаюся вчитися принципам гри разом з командою. Наш наставник – дуже кваліфікований спеціаліст", — сказав футболіст.

Звіт про вчорашні матчі українських команд читайте на Football.ua.