Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Крістал Пелес (3:1).

"Наш футбол був порожнім у першому таймі, що дуже розчаровує. Нам потрібно реагувати на гру, щоб уникати таких стартів. Можливо, коли нам забили, то був фол.

Ми дуже добре розпочали другий тайм та зрівняли рахунок. Матч вийшов важким, але загалом я задоволений. Ми просто хочемо зміцнити впевненість. Потрібно зрозуміти, що необхідно бути стабільнішими.

Ми використали двох нападаючих у зоні між центральним і крайнім захисником, підняли Гюсто та Чілвелла вище і стали швидше переміщати м'яч з Енцо в ролі десятки. Це допомогло забити", — наводить слова Почеттіно ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Челсі.