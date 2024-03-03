Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 березня 2024 року, 15:00.
Бернлі - Борнмут, Getty Images
03 березня 2024, 19:40
Борнмут у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Бернлі (2:0).
Перемогу команді Андоні Іраоли принесли забиті м'ячі у виконанні Клюйверта та Семеньйо.
Український захисник "вишень" Ілля Забарний провів на полі поєдинок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Борнмут у 27-му турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Бернлі — Борнмут 0:2
Голи: Клюйверт, 13 Семеньйо, 88.
Бернлі: Траффорд — да Сілва (Бенсон, 77), О'Ши (Родрігес, 90), Естев, Тейлор — Ассіньйон, Берге, Каллен (Гудмундссон, 90), Одобер — Фофана, Брун Ларсен (Амдуні, 69).
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі (Мефам, 12), Керкез (Уаттара, 90) — Крісті (Скотт, 46), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє — Соланке (Унал, 90).
Попередження: О'Ши, да Сілва — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє, Сміт.