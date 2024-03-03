Борнмут у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Бернлі (2:0).

Перемогу команді Андоні Іраоли принесли забиті м'ячі у виконанні Клюйверта та Семеньйо.

Український захисник "вишень" Ілля Забарний провів на полі поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Борнмут у 27-му турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Бернлі — Борнмут 0:2
Голи: Клюйверт, 13 Семеньйо, 88.

Бернлі: Траффорд — да Сілва (Бенсон, 77), О'Ши (Родрігес, 90), Естев, Тейлор — Ассіньйон, Берге, Каллен (Гудмундссон, 90), Одобер — Фофана, Брун Ларсен (Амдуні, 69).

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі (Мефам, 12), Керкез (Уаттара, 90) — Крісті (Скотт, 46), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє — Соланке (Унал, 90).

Попередження: О'Ши, да Сілва — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє, Сміт.