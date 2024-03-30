Англія

Вінгер Челсі Михайло Мудрик провів чи не найкращий матч за "аристократів".

Челсі на Стемфорд Брідж не зміг перемогти Бернлі — 2:2, хоча й грали в більшості. Втім, український вінгер "синіх" Михайло Мудрик провів чи не найкращий поєдинок в складі лондонської команди.

Статистичний портал Sofascore поставив Михайлу оцінку — 8.3. Це другий найкращий показник в Челсі. Ба більше, це третій результат серед обох команд. Більше тільки у Джона Каллена, який забив гол та асистував партнеру. У нього — 8.7. Та у Коула Палмера — 10.

Мудрик зіграв весь матч. Українець зробив 74 дотики, 4 ключові передачі, 12 навісів, 3 з яких точні, наніс 1 удар у площину воріт та 2 повз ворота, заробив на собі 2 фоли та двічі відібрав м'яч.

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