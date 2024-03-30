Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія.
Альфонсо Девіс, Getty Images
30 березня 2024, 19:09
Мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія зіграють у рамках двадцять сьомого туру німецької Бундесліги на полі Альянц Арени.
Томас Тухель, після перемоги над Дармштадтом (5:2), залучив до стартового складу Ульрайха в рамці воріт, тоді як Девіс повернеться на лівий фланг захисту, а Лаймер гратиме в опорній зоні.
Едін Терзич, на тлі перемоги над франкфуртським Айнтрахтом (3:1), використав із перших хвилин Р'єрсона на правому фланзі оборони, тоді як Нмеча розташується в центральному трикутнику, а Санчо гратиме праворуч в атаці.
Баварія: Ульрайх — Кімміх, де Лігт, Даєр, Девіс — Лаймер, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.
Запасні: Перец, Упамекано, Кім, Мазрауї, Гнабрі, Коман, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Тель.
Боруссія Д: Меєр — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Брандт, Джан, Нмеча — Санчо, Фюллькруг, Адеємі.
Запасні: Лотка, Зюле, Озджан, Ройс, Вольф, Байно-Гіттенс, Алле, Дюранвіль, Мукоко.
Гра Баварія — Боруссія Д почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.