Англія

Капітан "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після гри з "синіми".

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (3:4).

"Матч був у наших руках, але ми його віддали. Це засмучує. Важко прийняти той факт, що ми контролювали ситуацію в останні кілька хвилин, але вони реалізували два моменти з двох.

В останніх матчах ми дозволяємо занадто багато бити по наших воротах. Це проблема того, як ми обороняємось у нашій штрафній площі", — наводить слова Фернандеша ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед.