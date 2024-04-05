Капітан "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після гри з "синіми".
Бруну Фернандеш, Getty Images
05 квітня 2024, 16:46
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (3:4).
"Матч був у наших руках, але ми його віддали. Це засмучує. Важко прийняти той факт, що ми контролювали ситуацію в останні кілька хвилин, але вони реалізували два моменти з двох.
В останніх матчах ми дозволяємо занадто багато бити по наших воротах. Це проблема того, як ми обороняємось у нашій штрафній площі", — наводить слова Фернандеша ВВС.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед.