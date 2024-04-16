Англія

Наставник "ірисок" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (0:6).

"Це була жахлива поразка. Можливо, це найгірший результат у моїй кар'єрі: я провів 500 ігор, з них 300 з лишком у Прем'єр-лізі у якості тренера, і це просто жахливий вечір.

Щодо наших вболівальників, ми покладали великі надії та розпочали гру дуже добре – саме так, як ми хотіли. Ми поставили суперника у незручне становище і у нас був шанс на перших хвилинах – але так захищатись не можна.

Це надзвичайно, але ми не можемо так захищатися. У захисті не було боротьби, не було деталей, не було відборів. Це було дивно, як тіньовий футбол біля своїх воріт. Нам потрібно використовувати цю поразку як яскраве нагадування для майбутнього – для мене це точно так.

Травми Коулмана, Брентвейта та Паттерсона? Ми сподіваємося, що пошкодження Джаррада незначне, але нам доведеться почекати та подивитися. Шеймус потяг пах, а у Натана травма підколінного сухожилля.

Це був справжній шторм. Здається, за кожну помилку нас було покарано, кожен гол був забитий. Вони мали 14 ударів по воротах, і ми знаємо, скільки їх було у нас, вони забили шість голів, а ми отримали три травми. Це не дуже вдале поєднання, але таке іноді трапляється", — наводить слова Дайча прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Евертон.