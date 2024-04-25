Англія

Футболіст сподівається відновитись до старту Кубку Америки.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес більше не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний аргентинець переніс операцію з приводу пахової грижі, через яку він останніми тижнями відчував дискомфорт.

Таким чином Фернандес пропустить залишок сезону, але, як очікується, буде готовий до виступів за збірну Аргентини на Кубку Америки, який стартує 20 червня.

Цього сезону Енцо провів 40 матчів, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно можуть звільнити з Челсі, якщо команда не проб'ється в єврокубки.