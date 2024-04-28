Англія

Завершився ще один поєдинок 35 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Борнмут приймав Брайтон на Віталіті Стедіум.

Вже на початку першого тайму господарі поля вийшли вперед завдяки голу Сенесі. По перерві Унал подвоїв перевагу "вишень", а Клюйверт пізніше довів рахунок до розгромного. Відповісти на голи Борнмута колектив Роберто Де Дзербі так і не зумів, зазнавши виїзної поразки з рахунком 3:0.

Брайтон не може перемогти у чемпіонаті вже протягом шести поєдинків, тоді як підопічні Андоні Іраоли продовжили свою домашню серію без поразок до такої ж кількості матчів.

Борнмут — Брайтон 3:0

Голи: Сенесі, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

Борнмут: Траверс — Сміт, Келлі, Сенесі (Гілл, 90+2), Уаттара — Кук, Скотт (Ааронс, 77) — Унал (Крісті, 67), Клюйверт (Саді, 90+2), Семеньйо — Соланке

Брайтон: Вербрюгген — Гросс, Ігор (Вебстер, 74), Данк, Барко — Гілмор, О'Магоні (Велбек, 46) — Адінгра (Енсісо, 66), Оффіа (Велтман, 74), Буонанотте — Ж. Педро (Балеба, 88)

Попередження: Сенесі, Клюйверт — Гілмор, Барко

Нагадаємо, український захисник Ілля Забарний вперше пропустив матч "вишень" у поточному сезоні АПЛ.