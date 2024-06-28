Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Віталій Міколенко подякував за підтримку під час Євро-2024.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко оцінив підтримку вболівальників під час виступів на Євро-2024.

"Хочу подякувати всім за підтримку до останньої хвилини. Це був дуже важкий період для мене морально та фізично.

Дякую своїй сім'ї за підтримку в цей час. Дякую моїм партнерам по команді та тренерському штабу за підтримку та розуміння.

І, звичайно, дякую всьому персоналу, який мене відновлював і оберігав весь цей час, я дуже ціную вас", — написав Миколенко у Instagram.

Нагадаємо, Миколенко отримав травму напередодні старту Євро-2024, після чого пропустив матчі з Румунією та Словаччиною. Він з'явився на полі в матчі проти Бельгії, але відігравши 58 хвилин, знову отримав пошкодження.

Раніше Football.ua розібрав матч третього туру групового етапу за участі нашої національної команди.