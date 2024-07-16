Італія

Бельгієць вже домовився про контракт з "неаполітанцями".

Нападник Челсі Ромелу Лукаку найближчим часом може стати гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби продовжують переговори щодо трансферу 31-річного бельгійця, за якого клуб із Неаполя готовий викласти близько 25 мільйонів євро.

Також наголошується, що сам Ромелу вже домовився про особистий контракт із "неаполітанцями", який буде розрахований до літа 2027 року з можливістю його продовження ще на один сезон.

При цьому зарплата футболіста становитиме 6,5 мільйонів євро за сезон плюс бонуси.

Минулого сезону Лукаку на правах оренди виступав у складі Роми. На його рахунку 47 матчів, 21 гол та чотири асисти.