Англія

Голландський фахівець поділився своїми думками щодо підготовки команди до нового сезону.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував старт передсезонної підготовки до нового сезону, а також відповів на питання щодо трансферної кампанії "червоних".

"Для кожного гравця важливо мати повноцінну передсезонну підготовку, але, на жаль, це майже неможливо для більшості у нинішні часи, коли ми граємо так багато матчів – Євро та інші види турнірів. В ідеальній ситуації кожен гравець хоче мати повноцінну передсезонну підготовку. На щастя, у Салаха вона є. На жаль, у багатьох інших її немає.

Перша мета – працювати з тими гравцями, які є. Звичайно, це недолік, що багато хто з них ще не тут, я маю на увазі гравців, які вже на контракті. Позитивний момент у тому, що це важлива лінія життя клубу, коли до команди приходять і молоді гравці, тому це ідеальний спосіб побачити їх у ці тижні, коли вони також отримують багато ігрового часу. Стандарти справді високі, коли справа стосується залучення молоді, тому що у нас хороша команда та гарний склад.

Новий контракт із Трентом Александром-Арнольдом? Моя відповідь, можливо, буде трохи нудною... Я думаю, це та сама відповідь, яку ви чули в останні п'ять, шість чи сім років. Контрактні ситуації тут не обговорюються.

Як ви сказали, багато залишиться тим самим, коли справа стосується стилю гри. Але, звісно, ​​будуть деякі коригування, бо кожен тренер має свої ідеї. Але загальний стиль гри, можливо, видасться вам досить знайомим. Кожному гравцю, особливо якщо він мав кілька тижнів відпочинку, потрібно знову адаптуватися до гри з м'ячем. Зважаючи на це, ми зробили деякі кроки, порівняно з тим, з чого ми почали. Але це, можливо, не так пов'язане з реалізацією нових ідей, як для того, щоб гравці знову звикли до м'яча. Але я дуже задоволений енергією, яку команда дає щодня, що нормально в передсезонні, тому що по всьому світу ви чуєте одне й те саме: гравці дуже багато працюють. Але це стосується нас. Досі я був задоволений тим, як вони це робили, і ми з нетерпінням чекаємо на першу гру, щоб подивитися, чи зможемо ми привнести в гру щось позитивне.

Немає трансферів? Перша причина — те, що я хочу оцінити склад, що складно, тому що більшість із гравців відсутні. А друга також пов'язана з труднощами, які полягають в тому, що якщо ви успадкували команду, яка дійсно якісна, то не так просто знайти гравців, які відповідають тим самим стандартам або навіть вище. Якщо будуть якісь новини трансферів, ми з вами зв'яжемося.

Але, як я вже сказав, у нас вже є дуже хороша команда, якою я вже дуже задоволений. Але для всіх нас буде сюрпризом, якщо ми не підпишемо жодного гравця, тож це, можливо, відбудеться врешті-решт. Але зараз ми просто чекаємо, коли усі гравці повернуться.

Якщо ви переходите в один із найбільших клубів світу, завжди є тиск. Я вже пояснював у Ліверпулі, що на це можна дивитися двома способами. Ви можете боятися спадщини Юргена Клоппа, але ви також можете подивитися на той факт, що він залишив по собі команду, яка може перемагати. Я виграв кілька трофеїв у Феєнорді і сподіваюся, що зможу зробити те саме тут. Це наша ціль.

На даний момент уся увага зосереджена на нашій власній команді. Всі наші зустрічі присвячені питанням: "Що нам потрібно покращити?", "Що ми можемо зробити краще?", "Що ми вже робимо добре?". У ці тижні ми спробуємо підготувати гравців до всіх сценаріїв, з якими ми можемо зіткнутися протягом сезону, з точки зору того, як ми хочемо нарощувати темп і як ми хочемо пресингувати. У поєднанні з цим у цій частині сезону дуже важливо, щоб гравці залишалися у формі, залишалися здоровими та переходили на наступний рівень з погляду ігрової готовності", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

Свій перший матч у рамках передсезонної підготовки Ліверпуль проведе завтра, 27 липня, о 2:30 за Києвом. Суперником буде іспанський Бетіс.