Пеп Гвардіола висловився про завантаженість календаря наступного сезону.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
30 липня 2024, 08:15
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що перевантажений календар впливає на підготовку до сезону.
"Клубам доводиться подорожувати, щоб показати наш бренд у всьому світі, щоб інші континенти та місця побачили наших гравців, і ми маємо адаптуватися до цього.
Ми хотіли б мати належну підготовку, але це неможливо, тому що національні збірні заслуговують на гру, і всі інститути, такі як ФІФА та УЄФА, а також місцеві турніри хочуть виходити зі своїх інтересів і проводити матчі.
У нас хороший склад, коли все на місці. У нас є три, чотири або п'ять цікавих [молодих] гравців на випадок, якщо вони нам знадобляться. Ми робитимемо те саме, що й у попередніх сезонах, коли нам вдавалося досягти успіху з таким самим календарем, як цього року", – заявив Гвардіола.
Нагадаємо, що з "містянами" Гвардіола, починаючи з 2016 року, виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, шість чемпіонських титулів Англії, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії.