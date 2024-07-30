Англія

Пеп Гвардіола висловився про завантаженість календаря наступного сезону.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що перевантажений календар впливає на підготовку до сезону.

"Клубам доводиться подорожувати, щоб показати наш бренд у всьому світі, щоб інші континенти та місця побачили наших гравців, і ми маємо адаптуватися до цього.

Ми хотіли б мати належну підготовку, але це неможливо, тому що національні збірні заслуговують на гру, і всі інститути, такі як ФІФА та УЄФА, а також місцеві турніри хочуть виходити зі своїх інтересів і проводити матчі.

У нас хороший склад, коли все на місці. У нас є три, чотири або п'ять цікавих [молодих] гравців на випадок, якщо вони нам знадобляться. Ми робитимемо те саме, що й у попередніх сезонах, коли нам вдавалося досягти успіху з таким самим календарем, як цього року", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, що з "містянами" Гвардіола, починаючи з 2016 року, виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, шість чемпіонських титулів Англії, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії.