Англія

Нідерландський футболіст продовжує відновлення після травми.

Захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен має шанс повернутися на поле до Нового року. Про це розповів головний тренер "шпор" Анже Постекоглу.

Раніше була інформація, що 23-річний нідерландець не зіграє до кінця поточного року через м'язову травму.

"Міккі ще потребує кількох тижнів відновлення. Він уже на полі, тренується, але йому ще потрібно кілька тижнів. Сподіваємося, що до середини грудня він повернеться, буде залучений і гратиме", — наводить слова Постекоглу BBC Sport.

Також Постекоглу зазначив, що інший захисник "шпор" Крістіан Ромеро ще не повністю відновився після травми і його участь у найближчій грі під питанням.

У нинішньому сезоні Ван де Вен провів десять матчів, у яких віддав два асисти. На рахунку Ромеро 13 ігор та один забитий м'яч.

Свій найближчий матч Тоттенгем проведе проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться завтра о 19:30 за Києвом.