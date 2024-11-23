Англія

"Каноніри" придивляються до форварда.

Форвард Ньюкасла Александер Ісак може змінити клубну прописку, повідомляє GiveMeSport.

За даними джерела, "каноніри" розраховують підписати форварда під час січневого трансферного вікна. Лондонський клуб вважає, що швед спокуситься на можливість грати в Лізі чемпіонів.

24-річний Ісак в поточному сезоні забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі в 11 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль провів переговори з Ньюкаслом щодо Гордона.