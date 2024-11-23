Німеччина

Бельгієць знайшов, за що критикувати команду після перемоги в матчі Бундесліги.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував 3:0 над Аугсбургом в матчі Бундесліги.

"Ми завдали 33 ударів по воротах і дуже часто проникали до штрафного майданчика. Коли так часто граєш у штрафному майданчику, як це робили ми, то закономірно, що в якийсь момент призначається пенальті.

Я ніколи не був задоволений, тому що хочу, щоб ми завжди додавали. Знаю, наскільки ця перемога є важливою, тому дуже її ціную", — сказав Компані.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Аугсбург у рамках 11-го туру німецької Бундесліги-2024/25.