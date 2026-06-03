Чемпіонат світу — це турнір, де фаворити не завжди перемагають.
У цьому відео ми згадали найбільші сенсації в історії мундіалів: Камерун Роже Мілли, дивовижний прорив Південної Кореї, казку Коста-Рики у групі смерті, фінал Хорватії та історичний півфінал Марокко.
▪️ Як Камерун переміг Аргентину Дієго Марадони?
▪️ Чому чемпіонат світу 2002 року досі викликає суперечки?
▪️ Як Коста-Рика виграла групу з Англією, Італією та Уругваєм?
▪️ Як Хорватія дійшла до фіналу ЧС-2018?
▪️ Чому Марокко увійшло в історію африканського футболу?
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