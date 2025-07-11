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Football.ua розповідає про п'ятьох футболістів, які трагічно загинули.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, присвячене п'ятьом футболістам, трагічні смерті яких шокували світ.

Вони мали все: талант, майбутнє, любов фанатів. Але доля обірвала їхній шлях — на дорозі або в небі. Це не просто статистика — це історії людей, які назавжди залишились у серці футболу.

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