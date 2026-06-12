Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

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Баджо, Кройф, Роббен, Кан, Модрич...

Вони були за крок від найбільшого трофея у футболі. Вони доходили до фіналу чемпіонату світу, ставали героями своїх збірних, отримували індивідуальні нагороди та змінювали історію футболу. Але Кубок світу так і не став їхнім.

У цьому відео ми згадуємо легендарних футболістів, які були максимально близькими до перемоги на мундіалі, але в останній момент втрачали шанс стати чемпіонами світу.

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