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Football.ua розповідає про силу мрії, віру, що долає все, і легенду, яка продовжує надихати мільйони.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розповідаємо повну історію злету Кріштіану Роналду: від бідного хлопця на Мадейрі до найвідомішого футболіста світу.

Його ім'я стало синонімом успіху, рекордів і неймовірної працьовитості. Дізнайся, як Кріштіану став суперзіркою в Манчестер Юнайтед, Реалі, Ювентусі, а тепер — у саудівському Ан-Насрі. Побач, яким був шлях Роналду в збірній Португалії, з якою він виграв чемпіонат Європи й Лігу націй.

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