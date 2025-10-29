Football.ua розповідає про найдраматичніші пенальті в історії футболу.
29 жовтня 2025, 16:16
На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розповідаємо про найдраматичніші пенальті в історії футболу.
Це не просто пенальті. Це удари, які вирішували долі матчів, змінювали хід турнірів і ламали кар’єри найкращих гравців світу. Від легендарної "паненки" Паненки до сліз Мессі, від промаху Баджо до героїзму Шовковського.
У цьому відео:
– Чому промах Жоржиньо залишив Італію без ЧС;
– Як Зідан перетворив удар у мистецтво — і в катастрофу;
– Хто з воротарів забивав, а хто вигравав серії без жодного пропущеного;
– І як один м’яч може перевернути цілу епоху.
