Football.ua розповідає про шлях легендарного гравця, який і досі тішить уболівальників власними виступами.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розповідаємо історію життя та кар'єри Ліонеля Мессі: від хлопчика з Росаріо до неповторної легенди світового футболу.

Ліонель Мессі — один із найбільших футболістів в історії. У цьому відео ви побачите його перші кроки у Барселоні та легендарні матчі за збірну Аргентини і перемогу на Чемпіонаті світу 2022 року.

Ми згадаємо контракт на серветці, дружбу з Роналдіньйо, протистояння з Кріштіану Роналду, тріо MSN, драми Барси та головний тріумф у Катарі. Це не просто історія футболіста — це історія мрії, віри і спадщини, яка залишиться назавжди.

