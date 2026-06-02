На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розбираємо пенальті, які змінили історію.

Пенальті — це лише 11 метрів. Але саме вони можуть подарувати безсмертя або перетворити героя на головного антигероя цілої країни.

У цьому відео ми згадуємо найкультовіші серії пенальті в історії чемпіонатів світу:

Нідерланди — Коста-Рика (2014) та геніальний хід Луї ван Гала з Тімом Крулом;

Аргентина — Англія (1998): червона Бекхема та фатальний промах Батті;

Італія — Франція (2006): удар головою Зідана і промах Трезеге у фіналі;

Аргентина — Франція (2022): легендарний фінал Мессі та подвиг Мартінеса;

Бразилія — Італія (1994): промах Роберто Баджо, який пам'ятає весь футбольний світ.

А також бонус: Україна — Швейцарія (2006) та історичний рекорд Олександра Шовковського.

