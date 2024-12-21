Англія

"Святі" сподіваються залишитися у Прем'єр-лізі.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Іван Юрич.

Угода з 49-річним хорватським фахівцем розрахована до літа 2026 року.

При цьому наголошується, що команда сподівається залишитись у Прем'єр-лізі незважаючи на невдалу першу половину сезону.

"Я дуже задоволений. Я думаю, що це дійсно великий виклик, але я дуже оптимістичний, тому що я побачив команду, яка може досягти більшого. Важливо негайно налагодити зв'язок із уболівальниками. Мені потрібна агресивна команда, і я думаю, що уболівальникам Саутгемптона це сподобається", — сказав Юрич.

Останнім місцем роботи Юрича була Рома, де виступає українець Артем Довбик, з якої його звільнили в листопаді цього року. Також він тренував Торіно, Верону, Дженоа, Кротоне та Мантову.

Після 16 ігор Саутгемптон набрав п'ять очок і посідає останнє місце у АПЛ. Свій наступний матч "святі" проведуть завтра, 22 грудня, о 16:00 проти Фулгема.