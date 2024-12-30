Англія

Єгиптянин сконцентрований на титулі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував те, що він є головним претендентом на Золотий м'яч.

"Єдине, про що я думаю, – моє бажання, щоб Ліверпуль виграв лігу, і я хочу бути частиною цього. Це єдине, про що я думаю цього сезону.

Я зроблю все можливе, щоб команда виграла трофей, ми рухаємось у правильному напрямку, але є кілька інших команд, які намагаються нас наздогнати, і це дуже добрі команди.

Ми маємо залишатися зосередженими, скромними, старанно працювати і знову йти вперед", – заявив Салах.