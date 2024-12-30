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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (23.12.2024 — 29.12.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 АНДРІЙ ЛУНІН МОЖЕ ЗАМІНИТИ ГРЕГОРА КОБЕЛЯ В БОРУССІЇ ДОРТМУНД.

📰 КЕРМАНИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РУБЕН АМОРІМ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ТРАДИЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ АПЛ ПІД ЧАС РІЗДВЯНИХ СВЯТ: "Я ПРОСТО ХОЧУ ПЕРЕМАГАТИ, МЕНІ БАЙДУЖЕ РІЗДВО".

🗣 Зараз "святі" десь на рівні московського патріархату.

📰ДО СЛОВА, ПІЗНІШЕ БРУНУ ЗАРОБИВ ЧЕРВОНУ КАРТКУ У ПРОГРАНОМУ МАТЧІ З ВУЛВЕРГЕМПТОНОМ, ПОВТОРИВШИ АНТИРЕКОРД ВИДИЧА.

📰 ОЛД ТРАФФОРД ПОСТРАЖДАВ ВІД НАШЕСТЯ МИШЕЙ.

*опубліковано на правах реклами

📰 БАРСЕЛОНА ЗАПРОПОНУВАЛА ЙОНАТАНУ ТА КОНТРАКТ НА ТРИ РОКИ.

🗣 Це така міграційна політика?

📰 ДАНІЛО СКАЗАВ "ТАК" НА ПРОПОЗИЦІЮ НАПОЛІ ЩОДО ЗИМОВОГО ТРАНСФЕРУ.

📰 ЛІГА 1 САРКАСТИЧНО ВІДПОВІЛА НА КРИТИКУ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, ЩО В ЧЕМПІОНАТІ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ВАЖЧЕ ГРАТИ, НІЖ У ФРАНЦІЇ, ЧЕРЕЗ ЖАРУ: "ЛЕО МЕССІ ТЕЖ ГРАЄ ЗА 38 ГРАДУСІВ".

🗣 "Хлопці, пас на тренера, дайте проб'ю на техніку" (с)

📰 ДЖЕК ГРІЛІШ НЕ ЗАБИВ ЖОДНОГО ГОЛА ЗА МАНЧЕСТЕР СІТІ У 2024 РОЦІ.

🗣Лише 29 наших читачів не забивали за Ман Сіті у 2024 році! Вітаємо з хорошим результатом та прийдешнім новим роком!