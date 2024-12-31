Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "сороками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Ньюкасла (0:2).

"Це справді важко. Це один із найгірших моментів в історії клубу. Потрібно змиритися з ще однією поразкою перед нашими вболівальниками і визнати, що Ньюкасл був кращим. Ми пропустили два голи, і було важко переламати результат. Це дуже важкий момент для всіх, тому ми маємо продовжувати робити свою роботу.

Ньюкасл почав гру дуже добре, і ми пропустили гол, дуже нервували. Потім другий гол. Протягом усієї гри вони контролювали ситуацію. Ми були кращими у другому таймі, але це тому, що мої гравці намагалися виправитися. Але Ньюкасл, як я вже сказав, був кращим за нас і виграв гру.

Низька впевненість відчувається щодня. Ми повинні розуміти, що знаходимося у дуже важкому становищі. Ми маємо бути чесними з нашими вболівальниками. Ми маємо щось змінити, і цей сезон буде дуже важким. Він може зробити нас сильнішим, і нам доведеться боротися.

Якщо ви подивитеся на лігу, вона справді жорстка, і кожна команда має можливість виграти, але ми боротимемося за своє життя", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл.