Англія

Наставник "синіх" незадоволений грою проти Іпсвіча, але задоволений першою половиною сезону.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Іпсвіча (0:2).

"Дивна гра. Ми створювали моменти і могли забити багато голів, але суперники щоразу рятувалися.

Гравці могли краще проявити себе у багатьох компонентах, включаючи гру у захисті. Ми зробили чотири перестановки у складі порівняно з минулим матчем, тому що всі заслуговують виходити на поле.

Тепер, коли перша половина сезону позаду, можна сказати, що ніхто не очікував від нас таких результатів. Ми в хорошому становищі, але багато в чому можемо додати", – наводить слова Марески ВВС.

Після 19 турів Челсі посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 35 очок.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іпсвіч — Челсі.