Іспанія

Захисник оцінив рівень суперника після півфіналу Суперкубка.

Оборонець Реала Лукас Васкес висловився після перемоги над Мальоркою 3:0 у півфіналі Суперкубка Іспанії.

"Це була складна гра із самого початку і до кінця. Затримка з першим голом ускладнила завдання, але ми домінували. Створили багато моментів, хоча реалізація давалася непросто. Перемога абсолютно заслужена", — вважає Васкес.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Мальорка.