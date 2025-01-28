Данець продовжить кар'єру в АПЛ.
Патрік Доргу, Getty Images
28 січня 2025, 18:31
Захисник Лечче Патрік Доргу незабаром стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, протягом найближчих 48 годин керівництво "червоних дияволів" планує завершити перехід 20-річного данця.
У той же час Джанлука ді Марціо додає, що сторони вже на фінальній стадії переговорів і МЮ заплатить за гравця близько 30 мільйонів євро, а ще 7,5 млн євро будуть доступні у якості бонусів.
Також італійський журналіст зазначає, що особистий контракт Патріка з МЮ вже погоджено.
Цього сезону Доргу провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.