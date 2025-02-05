Англія

Іспанець підбив підсумки трансферної кампанії.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився перед матчем-відповіддю проти Ньюкасла в рамках 1/2 Кубку ліги та прокоментував спроби клубу здійснити трансфер нападника взимку.

"Я і клуб відкрито говорили про наше бажання підсилити склад, якщо у нас є така можливість. Але найголовніше – це постійне вдосконалення команди та кожного гравця в ній, адже саме вони зараз у нашому розпорядженні, і ми їм довіряємо. На цьому все, і тепер немає сенсу обговорювати це питання – ми зосереджуємося на тому, що маємо, як і під час відкритого трансферного вікна.

Ньюкасл? Вони дуже складний суперник, і ми провели з ними різні матчі. Минулого сезону ми впевнено їх перемогли вдома, а цього сезону відбулися дві зовсім різні зустрічі. Попереду у нас ще одна можливість, важливий матч, який може вивести нас на Вемблі, тож я з нетерпінням чекаю на нього", – сказав Артета.

Нагадаємо, Артета повторив досягнення Тухеля й Клоппа в матчах проти команд Гвардіоли.