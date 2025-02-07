Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 6 лютого 2025 року.

Ліверпуль у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги на своєму полі здолав Тоттенгем (4:0) та вийшов у фінал за сумою двох протистоянь (4:1).

У складі мерсисайдців по голу забили Коді Гакпо, Мохамед Салах, Домінік Собослаї та Вірджил ван Дейк.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Тоттенгем у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

У фіналі Ліверпуль зіграє з Ньюкаслом.

Ліверпуль — Тоттенгем 4:0

Голи: Гакпо, 35, Салах, 50 (пен), Собослаї, 76, ван Дейк, 80

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк (Кванса, 86), Робертсон — Гравенберх, Джонс (Мак Аллістер, 72) — Салах (Елліотт, 82), Собослаї, Гакпо (Діас, 82) — Нуньєс (Жота, 71)

Тоттенгем: Кінськ — Спенс, Грей, Дансо, Девіс (Мур, 83) — Біссума (Порро, 58), Бентанкур — Сарр (Бергвалль, 57), Кулусевські, Сон — Рішарлісон (Тель, 45)