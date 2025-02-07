Англія

Команда зазнала нищівної поразки.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку від Ліверпуля (0:4) у другому півфіналі Кубка англійської ліги.

"Під час матчу ми просто не змогли проявити себе ні в обороні, ні в грі з м'ячем. Суперник виявився надто сильним для нас і цілком заслужив на перемогу.

Ми дозволили їм заволодіти грою та були недостатньо агресивними. У нас нічого не виходило від початку, тому їм було комфортно, а нам було важко повернути контроль", — цитує Постекоглу ВВС.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Тоттенгем у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25.